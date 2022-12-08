Энрике об отставке: «Спасибо игрокам Испании за верность идее. Жаль, я не смог сделать большего»

прокомментировал увольнение с должности главного тренера сборной .

«Четыре года пролетели быстро. Я могу только поблагодарить тех, кто дважды назначал меня тренером. Спасибо всем сотрудникам федерации, всем футболистам, которые образцово себя вели и были верны идее. Мне жаль, что я не смог сделать для вас большего. Спасибо всему вспомогательному персоналу, без устали работающему на благо игроков и тренеров.

И спасибо фанатам, которые всегда нас поддерживали, особенно в самые сложные моменты. Пришла пора прощаться.

Сейчас сборной нужна поддержка во всех смыслах – она нужна Луису де ла Фуэнте для того, чтобы добиться всех поставленных целей.

Вперед, Испания!» – написал тренер.

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