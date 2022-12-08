Сутормин о переходе в РФС в Азию: «Лучше, чем вечное ожидание Европы. И сборные, и клубы хотят играть»

высказался о возможном переходе из в АФК.

«Переход в Азиатскую конфедерацию – это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос – когда мы сможем это сделать. Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК – это лучше, чем ничего.

В любом случае международные матчи хотят играть и сборные, и клубы. Поэтому я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону», – сказал полузащитник .

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