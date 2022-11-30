Корнеев о переходе РФС в Азию: «Шаг назад. Япония и Австралия могут отказаться играть с нами. Нужно, чтобы бан отменили»
Игорь Корнеев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, Азия тоже как вариант.
Если мы поймем, что возврата нет, тогда будем принимать шаги. Но нужно, чтобы бан отменили, потому что Япония, Австралия и другие могут отказаться играть с нами. Пока не нужно спешить конкретным решением», – сказал экс-спортивный директор «Зенита».
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