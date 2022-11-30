Корнеев о переходе РФС в Азию: «Шаг назад. Япония и Австралия могут отказаться играть с нами. Нужно, чтобы бан отменили»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, тоже как вариант.

Если мы поймем, что возврата нет, тогда будем принимать шаги. Но нужно, чтобы бан отменили, потому что , и другие могут отказаться играть с нами. Пока не нужно спешить конкретным решением», – сказал экс-спортивный директор «Зенита».