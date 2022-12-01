Дюков об апелляции на решение ФИФА отстранить российские команды: «Когда будет принято решение, непонятно. Полагаю, CAS будет его затягивать»
Александр Дюков рассказал, как продвигается дело об отстранении российских клубов.
– Что сейчас с клубами? Было заседание CAS.
– Рассмотрение было. CAS заслушал стороны, это было долгое заседание.
Юристы, которые представляли клубы, представили свою позицию аргументированно, были убедительными, но решение не принято. Когда оно будет принято, непонятно. Я полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения, – заявил президент РФС.
Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных от международных соревнований.
CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены
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