Дюков об апелляции на решение ФИФА отстранить российские команды: «Когда будет принято решение, непонятно. Полагаю, CAS будет его затягивать»

рассказал, как продвигается дело об отстранении российских клубов.

– Что сейчас с клубами? Было заседание CAS.

– Рассмотрение было. CAS заслушал стороны, это было долгое заседание.

Юристы, которые представляли клубы, представили свою позицию аргументированно, были убедительными, но решение не принято. Когда оно будет принято, непонятно. Я полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения, – заявил президент .

Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и . В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения и ФИФА об отстранении российских сборных от международных соревнований.

CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены