Александр Мостовой: «Уровень нашего футбола постоянно падает, и это никак не связано с лимитом»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил снижение уровня чемпионата России.
«Мне абсолютно все равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и все знают. Мне даже неприятно это обсуждать.
А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», – заявил Мостовой.
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