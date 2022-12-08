Александр Мостовой: «Уровень нашего футбола постоянно падает, и это никак не связано с лимитом»

Экс-полузащитник отметил снижение уровня чемпионата России.

«Мне абсолютно все равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и все знают. Мне даже неприятно это обсуждать.

А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», – заявил Мостовой.

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