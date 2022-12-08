Мостовой о словах Онопко про обиду на футбольный мир: «Я многим нравлюсь. Не собираюсь слушать этот бред»

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Александр Мостовой отреагировал на слова тренера «Ростова» и сборной России Виктора Онопко.

Ранее 53-летний специалист заявил: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью. Саша обижен на весь футбольный мир».

«Пусть делают что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред.

Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они все выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь.

По всем этим вопросам отвечу позже, когда придет время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы», – отметил бывший полузащитник «Сельты».

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