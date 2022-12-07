«Роналду – конкурентоспособный зверь. Он адаптируется к культуре и обществу». Экс-тренер «Аль-Насра» о Криштиану и Саудовской Аравии

Экс-тренер «Аль-Насра» считает, что Криштиану Роналду адаптировался бы в Саудовской Аравии.

«[Жара] будет самым большим препятствием для Роналду, к этому нелегко приспособиться. С февраля и до наступления зимы – очень жаркие месяцы.

Но он хорошо адаптируется к культуре, обществу и команде, он конкурентоспособный зверь», – сказал Рауль Канеда.

Напомним, ранее Роналду опроверг, что переходит в «Аль-Наср».

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