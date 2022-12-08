Глава лиги Австралии: «С Роналду были переговоры, интерес был искренним, но у него другие приоритеты»
Глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд рассказал о контактах с Криштиану Роналду.
«У нас были любопытные переговоры, и заинтересованность была искренней, но очевидно, что сейчас у него другие приоритеты», – сказал Таунсенд.
Ранее руководитель лиги публично приглашал 37-летнего португальца в Австралию.
Роналду находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон. Со статистикой выступлений участника ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
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