Глава лиги Австралии: «С Роналду были переговоры, интерес был искренним, но у него другие приоритеты»

Глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд рассказал о контактах с .

«У нас были любопытные переговоры, и заинтересованность была искренней, но очевидно, что сейчас у него другие приоритеты», – сказал Таунсенд.

Ранее руководитель лиги публично приглашал 37-летнего португальца в Австралию.

Роналду находится без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон. Со статистикой выступлений участника ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

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