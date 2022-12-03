Генич о России на ЧМ-2022: «Мы бы точно не вышли из группы, выступили бы как Катар. Железобетонно!»

представил, как сборная России могла бы выступить на .

– Представим, что сборная России поехала в Катар. Как бы она там сыграла?

– Если бы на подготовку была неделя, как и у всех, то мы бы не вышли из группы. Это железобетонно! Мы же видели последние товарищеские матчи. Кто бы что ни говорил об отсутствии мотивации и смысла в таких играх, но в конце концов многих впервые вызвали в сборную, так покажите хоть что-то! Но в итоге – 0:0, 0:0.

– Так поле было плохое.

– А, понятно! А в Катаре бы сказали, что жарко. Или слишком холодно – из-за кондиционеров. На самом деле, чисто технически наши игроки заметно уступают представителям большинства европейских (и не только) сборных. Думаю, на ЧМ-2022 мы бы выступили как Катар.

Почему при Черчесове так хорошо сыграли в 2018-м? Почему с Хиддинком выстрелили в 2008-м? Они месяц брали и гоняли футболистов в Австрии, как сидоровых коз. И футболисты подошли к турниру с отличной выносливостью и в хорошей физической форме.

Что, мы были намного сильнее, чем Саудовская Аравия? Забили свое: реализовали стандарт, наказали за грубейшую ошибку и в конце еще три накидали. 5:0 – класс! Египет подловили, когда у них был месяц Рамадан, а Салах не пришел в себя после травмы.

Потом был Уругвай: мы съехали 0:3 без шансов. С Испанией весь матч оборонялись – просто рыгали, забыв про атаку, но выиграли по пенальти. И опять-таки, так как физически были готовы, то сбросили напряжение и с хорватами в функциональном смысле показали качественный футбол.

Поэтому в Катаре могли бы выехать только за счет физики. Но времени на подготовку было бы совсем мало, а уровень сыгранности у нас разный. Даже если вспомнить последний чемпионат Европы – мы вроде и готовились к нему, но уступили Дании именно в беговой работе и быстроте. И остались ни с чем.

С финнами, откровенно говоря, содержание футбола было так себе. Думаю, мы бы точно не вышли из группы, если бы оказались в Катаре, – заявил комментатор «Матч ТВ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ