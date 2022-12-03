Артем Дзюба: «Черчесов везде доказывает, что он очень хороший специалист»

поделился мнением о тренере , с которым работал в сборной России.

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», – сказал Дзюба в эфире ютуб-канала «Площадка».

Напомним, в декабре 2021 года Черчесов возглавил «Ференцварош». Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

В этом сезоне чемпионата Венгрии идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 34 очка в 14 встречах.

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