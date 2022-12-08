Виктор Онопко: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2022. Мы точно не были бы проходной командой»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о том, как команда выступила бы на .

– ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?

– Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы.

– Как думаете, когда со сборной снимут бан?

– Я надеюсь год – максимум. Будем биться за выход на .

– Карпин рассказывал, что 24 февраля сразу понял, что сборную отовсюду уберут.

– Я думал, что мы все-таки сыграем стыки с Польшей, что нас до них допустят. Пусть даже на нейтральном поле.

А потом Польша, Чехия и Швеция начали истерить. Но даже после дисквалификации я понимал, что сборная должна жить и собираться, – сказал Онопко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ