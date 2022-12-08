Клопп не намерен уходить из «Ливерпуля». Он обсуждает с руководством клуба трансферы и новые контракты

не намерен уходить из .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, тренер полностью сконцентрирован на работе с английским клубом. Его не интересовала возможность поработать со сборной Германии.

Клопп не хочет уходить из «Ливерпуля», он уже обсуждает новые трансферы с руководством и настаивает на переходе полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Кроме того, руководство «Ливерпуля» и Клопп совместно примут решения по игрокам, сроки контрактов которых истекают.

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