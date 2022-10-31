не уволит .

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, руководство мерсисайдского клуба полностью доверяет тренеру, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне. Сам Клопп также не рассматривает возможность уйти в отставку.

«Ливерпуль» намерен осуществить несколько топ-трансферов следующим летом. Кроме того, «красные» хотят подписать нового центрального полузащитника уже зимой.

После 12 туров «Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.