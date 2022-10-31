Руководство «Ливерпуля» доверяет Клоппу. Клуб хочет подписать центрального хавбека зимой и осуществить топ-трансферы летом

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«Ливерпуль» не уволит Юргена Клоппа.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, руководство мерсисайдского клуба полностью доверяет тренеру, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне. Сам Клопп также не рассматривает возможность уйти в отставку.

«Ливерпуль» намерен осуществить несколько топ-трансферов следующим летом. Кроме того, «красные» хотят подписать нового центрального полузащитника уже зимой.

После 12 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.  

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