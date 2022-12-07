«Боруссия» продаст Беллингема за 100-150 млн евро летом. «Ливерпуль» работает над трансфером

точно продаст полузащитника летом.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, летом 19-летний игрок сборной Англии сменит клуб. Сумма трансфера составит 100-150 млн евро.

У нет шансов на трансфер Беллингема, клуб выбыл из борьбы. работает над организацией сделки – усилия предпринимают как , так и игроки команды.

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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