«Боруссия» продаст Беллингема за 100-150 млн евро летом. «Ливерпуль» работает над трансфером

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«Боруссия» точно продаст полузащитника Джуда Беллингема летом.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, летом 19-летний игрок сборной Англии сменит клуб. Сумма трансфера составит 100-150 млн евро.

У «Манчестер Юнайтед» нет шансов на трансфер Беллингема, клуб выбыл из борьбы. «Ливерпуль» работает над организацией сделки – усилия предпринимают как Юрген Клопп, так и игроки команды.

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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