Илкай Гюндоган: «Все знают, как я люблю и ценю Клоппа, но не могу представить капитана «Ман Сити» в «Ливерпуле»

Илкай Гюндоган исключил возможность перехода в «Ливерпуль».

«Я думаю, что могу исключить, что это произойдет. Все знают, как сильно я люблю и ценю Клоппа.

Но я в «Манчестер Сити» уже несколько лет. А теперь, будучи капитаном, вдруг перейти в «Ливерпуль»? Нет, я не могу себе это представить», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Гюндоган играл под руководством Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии». Срок контракта полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».