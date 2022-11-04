Александр Дюков: «У женского футбола большое будущее, интерес растет. Разрыв с мужским есть, но он сокращается»
Александр Дюков заявил, что интерес к женскому футболу растет.
Матч женских команд «Зенита» и ЦСКА (1:2) в финале Winline Кубка России был установлен рекорд посещаемости – игру посетили 18 702 зрителя.
«Финал удался, отличный матч и качественная игра, масса эмоций. Атмосфера на трибунах была прекрасная, с точки зрения организации все прошло на самом высоком уровне.
Некоторое время назад сложно было мечтать и представить, чтобы финал женского Кубка страны прошел на арене чемпионата мира 2018 года при таком количестве зрителей.
Мы видим рост популярности женского футбола не только в России, но и в мире. Разрыв между мужским и женским футболом есть, но он сокращается.
У женского футбола большое будущее. У многих болельщиков, которые посетили матч, появится желание прийти еще. Мы видим, что к женскому футболу растет интерес.
Что касается РФС, то это важное направление развития для нас. Мы развиваем не только профессиональный спорт, но и массовый, а также для девушек.
Все большее количество девочек занимаются в школе, 40% из них выбрали третий урок физкультуры в качестве футбола. РФС всячески мотивируем и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях», – сказал президент РФС.
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