Александр Дюков: «У женского футбола большое будущее, интерес растет. Разрыв с мужским есть, но он сокращается»

заявил, что интерес к женскому футболу растет.

Матч женских команд и ЦСКА (1:2) в финале Winline Кубка России был установлен рекорд посещаемости – игру посетили 18 702 зрителя.

«Финал удался, отличный матч и качественная игра, масса эмоций. Атмосфера на трибунах была прекрасная, с точки зрения организации все прошло на самом высоком уровне.

Некоторое время назад сложно было мечтать и представить, чтобы финал женского Кубка страны прошел на арене чемпионата мира 2018 года при таком количестве зрителей.

Мы видим рост популярности женского футбола не только в России, но и в мире. Разрыв между мужским и женским футболом есть, но он сокращается.

У женского футбола большое будущее. У многих болельщиков, которые посетили матч, появится желание прийти еще. Мы видим, что к женскому футболу растет интерес.

Что касается РФС, то это важное направление развития для нас. Мы развиваем не только профессиональный спорт, но и массовый, а также для девушек.

Все большее количество девочек занимаются в школе, 40% из них выбрали третий урок физкультуры в качестве футбола. РФС всячески мотивируем и стимулирует клубы создавать секции женского футбола в академиях», – сказал президент .