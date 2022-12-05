Отказаться от возвращения Месси в «Барселону» Лапорту убедили советники. Причина – возраст Лео
Советники убедили Жоана Лапорту отказаться от идеи вернуть Лионеля Месси в «Барселону».
Лапорта долгое время хотел вернуть Месси следующим летом, по истечении срока контракта аргентинца с «ПСЖ». Однако спортивный менеджмент «Барселоны», в частности, Йорди Кройфф, убедили президента клуба сделать ставку на подписание Бернарду Силвы.
Главная причина такого решения – возраст игроков. Лионель Месси, которому на момент трансфера исполнится 36 лет, сможет держать свой уровень еще 2-3 сезона, тогда как 28-летний Силва находится на пике карьеры.
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