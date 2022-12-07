Семья Беллингема хочет, чтобы Джуд перешел в «Ливерпуль»

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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Джуда Беллингема.

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, английский клуб – фаворит в борьбе за 19-летнего полузащитника «Боруссии». Переговоры с «Ливерпулем» находятся на более продвинутой стадии, чем с «Реалом».

Отмечается, что семья Беллингема предпочитает, чтобы Джуд продолжил карьеру в «Ливерпуле».

Как сообщалось, «Реал» считает трансфер полузащитника почти невозможным. Мадридский клуб не готов платить за него 150 млн евро.

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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