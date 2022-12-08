Вратарь Нидерландов Нопперт: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться – мы видели это на старте ЧМ»

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Херенвен Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Андрис Нопперт Футбол

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт заявил, что готов отбить пенальти Лео Месси.

«Я готов к игре против Месси и к его возможному пенальти. Он тоже может ошибаться, мы видели это на старте турнира. Он всегда бьет одной и той же ногой. Он такой же, как и мы. Он человек. 

А еще у нас лучшие защитники. Меня не беспокоит предстоящий матч. Моя цель – выиграть трофей. Мы будем бороться за это», – сказал вратарь сборной Нидерландов и «Херенвена».

Сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в матче 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 9 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные