«Месси – лучший игрок мира. На него хочется смотреть всегда, но мы будем за Нидерланды». Роналд де Бур о ЧМ-2022

Роналд де Бур назвал форварда Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Игра Месси доставляет удовольствие. Для игроков сборной Нидерландов это, возможно, последний шанс встретиться с ним на поле. Я считаю его лучшим футболистом мира, он особенный.

Думаю, матч будет зрелищным, уровень команд достаточно равный. У Аргентины есть Месси, но наша сила в командной игре. На Месси хочется смотреть всегда, но сейчас у нас есть возможность поддерживать , и мы будем за них», – сказал экс-хавбек «Барселоны».

Матч Аргентины с Нидерландами на пройдет 9 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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