Президент Федерации футбола похвалил главу ФИФА Джанни Инфантино за организацию .

Ноэль Ле Гре также заявил, что выступал против повязки One Love в честь борьбы со всеми видами дискриминации. В этой повязке хотели играть Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария. Но ФИФА запретила.

«Я предан Инфантино. Как добиться того, чтобы 211 стран пришли к согласию в политике, религии и финансах? Это невероятная и сумасшедшая работа.

Я был одним из лидеров, выступавших против повязки [One Love]. Три-четыре страны из Западной Европы хотели ее надеть. Кстати, большинство из них уже вылетели. Это не лицемерие», – сказал Ноэль Ле Гре.

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