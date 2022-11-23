Глава Федерации футбола Франции о повязках One Love: «На ЧМ участвуют 32 команды с разных континентов, разных культур, религий. ФИФА приняла правильное решение»

Президент Федерации футбола (FFF) высказался о запрете повязки One Love.

Организация запретила капитанам нескольких сборных надевать повязки One Love. Их планировали использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже ФИФА распространила на весь акцию с другими повязками против дискриминации.

– Некоторые европейские федерации (например, датская) не возражают против ношения повязок One Love. Франция не поддерживает эту позицию. Почему?

– Мы выполняем директивы ФИФА, и точка. В этом чемпионате мира примут участие 32 команды с разных континентов, разных культур, разных религий и с разными проблемами.

Я считаю очень правильным, что ФИФА приняла решение о том, чтобы все носили одинаковые повязки. На чемпионате мира я придерживаюсь позиции ФИФА. Когда проводится Евро, я представляю УЕФА. А во внутренних турнирах преобладает позиция федерации, – сказал Ноэль Ле Гре.