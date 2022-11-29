Глава FFF призвал любительские клубы использовать повязку One Love до конца сезона. Он поддержал ее запрет на ЧМ в Катаре ранее

Теги лига 1 Франция Федерация футбола Франции любительский футбол Ноэль Ле Гре дискриминация Футбол

Глава Федерации футбола Франции (FFF) призвал любительские команды использовать повязку One Love.

Ноэль Ле Гре, президент FFF, направил обращение главам французских лиг и округов. В нем он призвал использовать эту капитанскую повязку на матчах любительских команд в этом сезоне как можно чаще – в знак протеста против всех видов дискриминации. 

«Мы хотим, чтобы французский футбол продемонстрировал свое единство в борьбе со всеми формами дискриминации (расизмом, антисемитизмом, гомофобией, сексизмом и так далее)», – говорится в письме.

Вместе с письмами получателям пришли по две повязки One Love. 

Напомним, ранее Ле Гре поддержал решение ФИФА запретить эту повязку на время проведения ЧМ-2022. 

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