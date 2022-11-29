Глава FFF призвал любительские клубы использовать повязку One Love до конца сезона. Он поддержал ее запрет на ЧМ в Катаре ранее

Глава Федерации футбола Франции (FFF) призвал любительские команды использовать повязку One Love.

Ноэль Ле Гре, президент FFF, направил обращение главам французских лиг и округов. В нем он призвал использовать эту капитанскую повязку на матчах любительских команд в этом сезоне как можно чаще – в знак протеста против всех видов дискриминации.

«Мы хотим, чтобы французский футбол продемонстрировал свое единство в борьбе со всеми формами дискриминации (расизмом, антисемитизмом, гомофобией, сексизмом и так далее)», – говорится в письме.

Вместе с письмами получателям пришли по две повязки One Love.

Напомним, ранее Ле Гре поддержал решение ФИФА запретить эту повязку на время проведения ЧМ-2022.