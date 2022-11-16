Глава Федерации футбола Франции отрицает, что отправлял непристойные сообщения сотрудницам: «Я даже не знаю, как их писать»

Президент Федерации футбола Франции ответил на обвинения в харассменте.

Ранее из расследования So Foot стало известно, что в FFF существует культура харассмента и сексизма. В частности, руководитель организации Ноэль Ле Гре отправлял сотрудницам непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами.

Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.

– Что касается этого вопроса, то я могу сказать, глядя всем в глаза: я ничего не делал.

– Вы никого никогда не домогались?

– Никого!

Нет [я никогда не отправлял неподобающих сообщений]. Я даже не знаю, как их писать. От меня не было никаких сообщений, – сказал Ле Гре.