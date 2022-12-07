Шеф-повар стадиона «Минейрао» раскритиковала еду на ЧМ-2022: «Выглядит так, будто сделано мотыгой»

Шеф-повар бразильского стадиона «Минейрао» раскритиковала еду на .

– стадион в Белу-Оризонти, на котором проводят свои матчи , , а также сборная . В 2014 году на нем проходили матчи чемпионата мира.

«На этом сэндвиче должен быть хотя бы один зеленый лист, иначе он выглядит уродливым. Его нужно довести до ума, чтобы он был хотя бы красивым, потому что он очень дорогой.

Нужно мясо получше, салат, помидоры. Им стоит делать хлеб с большей заботой и любовью. Этот выглядит так, будто его сделали мотыгой», – сказала Соня Мария да Коста, взглянув на фото сэндвичей со стадионов в Катаре.

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Еда на стадионах ЧМ – провал. Невкусно и дорого: бургер – 800 рублей, безалкогольное пиво – 550!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ