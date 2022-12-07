Мать Роналду сравнила с крысиным ядом вкус катарского кофе. Сестра Криштиану выложила видео в соцсети

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Матери Криштиану Роналду не понравился кофе в Катаре.

Долореш Авейру сейчас находится в Катаре, где проходит ЧМ-2022Катя Авейру, сестра Роналду, выложила в соцсетях видео, где Долореш пьет кофе.

«Попробуй кофе, мама. Притворись, что тебе это нравится», – говорил Катя. «Это похоже на крысиный яд», – отвечает мама Роналду.

«Это похоже на крысиный яд (как будто она когда-нибудь пила крысиный яд)», – написала Катя в том же посте, подшутив над мамой.

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