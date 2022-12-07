Винисиус о танцах: «Людям не нравится радость других. Надеюсь, Бразилия продолжит танцевать и в этом ритме выйдет в финал»
Вингер Винисиус Жуниор ответил на критику танцев сборной Бразилии после голов на ЧМ-2022.
«Гол – самый важный момент в футболе, и радуемся ему не только мы, а целая страна.
У нас остается еще много способов отпраздновать, и я надеюсь, что мы продолжим танцевать и играть хорошо – и в этом ритме выйдем в финал.
Люди часто недовольны, когда видят радость других. А бразильцы всегда счастливы, что задевает многих. Я надеюсь, что мы продолжим радоваться, потому что за нас гораздо больше людей, чем против нас», – сказал футболист «Реала».
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