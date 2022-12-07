Уокер о Мбаппе: «Не буду расстилать красную дорожку, чтобы он забил. Англия играет против Франции, а не Килиана – это не теннис»

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«Англия играет не против Мбаппе, а против сборной Франции. Мы проявим уважение к сопернику, но я не собираюсь расстилать красную ковровую дорожку, чтобы он забил. Это «сделай или умри» – если мы проиграем, то вернемся домой.

Я знаю, что должен сделать – остановить его. Наверное, легче сказать, чем сделать, но я не недооцениваю себя. Я и раньше сталкивался с великими игроками, поэтому просто отношусь к этому матчу как к любому другому.

Я буду относиться к нему с уважением, которого он заслуживает, но не слишком, потому что мы – Англия. Один игрок, кто бы он ни был, – это еще не вся команда. Это не теннис, не индивидуальный вид спорта», – сказал защитник и сборной Англии.

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет против сборной Франции. Игра пройдет в субботу, 10 декабря.

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