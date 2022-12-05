Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета (МОК).
Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи.
Участниками саммита также станут президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу и другие.
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