Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета

Теги ИИХФ ФИФА МОК Станислав Поздняков ОКР World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Джанни Инфантино Люк Тардиф Фехтование

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета (МОК).

Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи.

Участниками саммита также станут президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу и другие.

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