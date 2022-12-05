Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета

Президент Олимпийского комитета России ( ) примет участие в саммите Международного олимпийского комитета ( ).

Мероприятие пройдет 9 декабря в режиме видео-конференц-связи.

Участниками саммита также станут президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) и другие.