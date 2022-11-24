Норвежская ассоциация: «Не уверены, что Инфантино подходящий лидер. ФИФА пошла по пути эскалации конфликта в Катаре»

В раскритиковала президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Датский футбольный союз осудил политику ФИФА, касающуюся нарушений условий труда мигрантов, работавших на строительстве объектов чемпионата мира в Катаре, а также запрет на ношение футболистами повязок One Love. Также глава федерации отмечал, что Дания не поддержит на выборах действующего президента.

«Мы поддерживаем то, что говорят датчане. ФИФА пошла по пути эскалации конфликта.

Это произошло с течением времени. От очень хорошего начала, когда он [Джанни Инфантино] инициировал ряд хороших реформ, до медленного, но верного отхода от них.

Последние несколько недель были упущенной возможностью показать, что ФИФА и Инфантино строят свое лидерство на всеобщих правах человека, а не сводить любую обоснованную критику этого чемпионата к банальным двойным стандартам запада», – заявила глава Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс.

16 марта 2023 года в Руанде пройдет конгресс ФИФА, на котором будет избран новый президент. Инфантино в настоящее время является единственным претендентом, а срок выдвижения других кандидатов истек.

«В NFF у нас нет уверенности в том, что Инфантино подходящий лидер. К сожалению, никто не выдвинул альтернативного кандидата в необходимые сроки, поэтому он сейчас единственный претендент на этот пост», – добавила Клавенесс.

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