Рамуш – 2-й игрок, забивший больше гола за игру Португалии в плей-офф ЧМ. У Эйсебио был покер в 1966-м

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Форвард Гонсалу Рамуш первым со времен Эйсебио забил за Португалию 3 гола в плей-офф ЧМ.

Футболист, представляющий «Бенфику», оформил хет-трик в 1/8 финала ЧМ-2022 в матче со Швейцарией (5:1, второй тайм).

Нападающий Эйсебио забил Северной Корее (5:3) 4 мяча на ЧМ-1966. С тех пор и до сегодняшнего дня никому не удавалось больше раза забить за Португалию в матче плей-офф чемпионата мира.

Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь.

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