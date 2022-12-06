Рамуш – 2-й игрок, забивший больше гола за игру Португалии в плей-офф ЧМ. У Эйсебио был покер в 1966-м

Форвард Гонсалу Рамуш первым со времен Эйсебио забил за Португалию 3 гола в плей-офф ЧМ.

Футболист, представляющий «Бенфику», оформил хет-трик в 1/8 финала в матче со Швейцарией (5:1, второй тайм).

Нападающий Эйсебио забил Северной Корее (5:3) 4 мяча на ЧМ-1966. С тех пор и до сегодняшнего дня никому не удавалось больше раза забить за Португалию в матче плей-офф чемпионата мира.

Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь.

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