Рамуш о выходе вместо Роналду: «Он поговорил со мной, все хорошо. Он капитан и старается помочь»

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Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался после хет-трика Швейцарии (6:1).

Футболист «Бенфики» был включен в стартовый состав вместо Криштиану Роналду.

«Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.

Выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале, не мне решать. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», – отметил Рамуш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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