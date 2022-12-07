Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался после хет-трика (6:1).

Футболист «Бенфики» был включен в стартовый состав вместо .

«Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.

Выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале, не мне решать. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», – отметил Рамуш.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ