Рамуш о выходе вместо Роналду: «Он поговорил со мной, все хорошо. Он капитан и старается помочь»
Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался после хет-трика Швейцарии (6:1).
Футболист «Бенфики» был включен в стартовый состав вместо Криштиану Роналду.
«Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.
Выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале, не мне решать. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.
Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», – отметил Рамуш.
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