Фигурист Галлямов о 6:1 от Португалии: «Обидно, что Роналду не играл, зато увидели отличную игру Рамуша. Непривычно два дня быть без матчей»

Фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

«Вчера как раз смотрел игру против . Очень классный матч! Конечно, немного обидно, что не играл Криштиану, но зато мы увидели отличную игру в исполнении . Я думаю, что он теперь тот форвард португальцев, который постарается довести свою сборную как минимум до полуфинала.

Непривычно, что сейчас два дня мы будем без матчей. Но эта пауза даст немного соскучится по турниру, а дальше мы увидим очень интересные матчи. Как такового фаворита у меня нет. Я поддерживаю красивый, комбинационный футбол. Сборные приехали на турнир неподготовленные, у них не было сыгранности. Сейчас ситуация изменилась и на них приятно смотреть. Поэтому я за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», – сказал чемпион мира по фигурному катанию «Матч ТВ».

Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 разгромила Швейцарию (6:1) и сыграет с Марокко в четвертьфинале. Криштиану Роналду вышел на поле лишь на 73-й минуте, а заменивший его в старте Гонсалу Рамуш набрал 4 (3+1) очка.

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