Где смотреть Сборная Марокко – Сборная Португалии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 10 декабря
В субботу, 10 декабря, сыграют сборная Марокко и сборная Португалии в четвертьфинале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
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- Игра пройдет на стадионе «стадион Аль-Тумама».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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