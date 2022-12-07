Феликс о 6:1 со Швейцарией: «Наш лучший матч на данный момент, возможно. В благоприятной обстановке играется лучше»

Теги Сборная Португалии по футболу Атлетико Ла Лига Сборная Швейцарии по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс прокомментировал победу Португалии над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Наша игра в сборной и в клубах отличается... В благоприятной атмосфере дела идут лучше.

Мы готовились [к Швейцарии] так же, как и к другим матчам. Мы видели их сильные и слабые стороны и играли исходя из этого, не теряя своей индивидуальности. Мы провели отличную игру, возможно, лучшую на данный момент.

Мы сосредоточены и абсолютно уверены в себе. Надеюсь, мы показали, что у нас отличная команда, и мы знаем, чего хотим. У нас есть всеобщая поддержка, и ничто не сможет нас сдержать», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Португалии в эфире Sport TV.

Португалия сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные