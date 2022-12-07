Сантуш о Роналду в запасе: «У Сантуша нет проблем с капитаном сборной, мы дружим много лет. Он подал прекрасный пример как великий капитан»

Фернанду Сантуш прокомментировал победу Португалии над Швейцарией на (6:1).

«Это было хорошее выступление, отличная игра, игроков можно поздравить. Они прекрасно проявили себя, но теперь им придется спуститься с небес на землю. Это было здорово, это было превосходно, но теперь у нас следующий матч через четыре дня.

Изменения в составе? Это была стратегия игры, все игроки разные. Я также выпустил Далота, Рафаэла [Геррейру], хотя Канселу тоже потрясающий игрок. Это то, что, по моему мнению, нам было нужно для игры со Швейцарией.

У Фернанду Сантуша нет проблем с капитаном сборной. Мы дружим уже много лет. Игроки принимают решения, это никак на нас не влияет. Я уже говорил, что этот вопрос был окончательно решен, и он подал прекрасный пример как великий капитан.

Марокко обыграло Испанию? Но почему мы должны рассчитывать [на Испанию]? Что касается , то я помню, как на чемпионате мира в 2018 году они доставили нам немало проблем», – сказал главный тренер сборной .

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