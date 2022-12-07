Де Поль о Месси: «Очень его люблю. В 35 он остается лучшим, отдает на поле все и бегает так, словно он просто еще один игрок»

с восторгом рассказал об отношениях с .

Полузащитника сборной спросили, о чем они с Месси разговаривают – их часто видят беседующими. Во время этих разговоров футболисты прикрывают рты руками.

– Что вы говорите Лео?

– Что я его очень люблю. А еще – что я благодарен ему, потому что он в 35 лет, являясь тем игроком, которым является – лучшим из всех, оставляет на поле все силы.

Я ценю его за то, что он в 35 лет остается лучшим. Сейчас на поле много машин с точки зрения физической силы. Но Месси не перестает бегать так, словно он просто еще один игрок. Это безумие, а у нас он есть.

Я очень ценю его как человека. Этот малыш – лучший, но он один из нас. Мы очень весело проводим время. И мы наслаждаемся возможностью быть рядом с ним. Он заслуживает все, что происходит вокруг него, потому что он любит эту футболку, – сказал Де Поль.

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