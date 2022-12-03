Месси проводит 1000-й матч в карьере. У него 788 голов и 338 ассистов

проводит 1000-й матч в карьере.

Юбилейным для форварда сборной и стал матч 1/8 финала против Австралии.

Первый матч на взрослом уровне Месси провел в 2003 году. За 19 лет карьеры аргентинец забил 788 голов и отдал 338 результативных передач.

Месси провел 778 матчей за «Барселону» и 53 за «ПСЖ». За сборную Аргентины у него 168 игр.

Сегодня 1000-й матч Месси. Лео забивает как в 22 и раздает голевые как никогда

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ