Месси проводит 1000-й матч в карьере. У него 788 голов и 338 ассистов
Лионель Месси проводит 1000-й матч в карьере.
Юбилейным для форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» стал матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.
Первый матч на взрослом уровне Месси провел в 2003 году. За 19 лет карьеры аргентинец забил 788 голов и отдал 338 результативных передач.
Месси провел 778 матчей за «Барселону» и 53 за «ПСЖ». За сборную Аргентины у него 168 игр.
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