Де Йонг о Месси: «Понятия не имею, как его остановить. Должны сделать это всей командой»

высказался о бывшем партнере по «Барселоне» .

«Я знаю его, но как его остановить – понятия не имею. Он делает разницу уже 15 лет, и нет ни одного способа остановить его. Обычно он всегда оказывает влияние, даже во время тренировок.

Мы просто должны остановить его всей командой. Мы не переписывались друг с другом, и я не планирую писать ему [перед матчем]. Мы увидимся в пятницу», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов.

В 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с . Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

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