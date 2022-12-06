Де Йонг о Месси: «Понятия не имею, как его остановить. Должны сделать это всей командой»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг высказался о бывшем партнере по «Барселоне» Лионеле Месси.

«Я знаю его, но как его остановить – понятия не имею. Он делает разницу уже 15 лет, и нет ни одного способа остановить его. Обычно он всегда оказывает влияние, даже во время тренировок.

Мы просто должны остановить его всей командой. Мы не переписывались друг с другом, и я не планирую писать ему [перед матчем]. Мы увидимся в пятницу», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные