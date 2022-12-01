Левандовски о беседе с Месси на ЧМ: «Мы пошутили, я сказал, что играл в обороне больше обычного ради помощи Польше»
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о диалоге с Лионелем Месси.
Поляки уступили Аргентине (0:2) на ЧМ-2022, но вышли в плей-офф. В одном из эпизодов футболист «Барселоны» нарушил правила в центре поля на нападающем «ПСЖ».
«Мы немного поговорили, пошутили. Я сказал Месси, что играл в более оборонительный футбол, чем обычно, но нечто подобное иногда необходимо делать ради команды.
Да, меня редко увидишь в опорной зоне, но я знал, что команде нужно помочь», – сказал Левандовски.
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