Алан Ширер: «Францию нужно уважать, бояться – нет. Пусть она боится, глядя на состав Англии»

Теги ПСЖ Сборная Англии по футболу Алан Ширер Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Экс-форвард Алан Ширер оценил шансы сборной Англии в матче с Францией на ЧМ-2022.

«Англия должна быть полна уверенности в себе. Не считая первых 25-30 минут, когда возникли кое-какие проблемы и пришлось положиться на Пикфорда, она почти идеально сыграла с Сенегалом. Нужно отдать должное тренеру, принявшему правильные кадровые решения – они сработали в очередной раз.

Францию надо уважать, восхищаться ею, но бояться ее? Однозначно нет. Пусть она боится нас, пусть она смотрит на нас и думает: «Ого, вот это выбор игроков у них».

Мбаппе очень хорош, но у нас тоже есть очень хорошие атакующие игроки, которые могут не только выйти в старте, но и усилить игру в результате замены», – сказал Ширер в эфире BBC.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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