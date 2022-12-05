Алан Ширер: «Францию нужно уважать, бояться – нет. Пусть она боится, глядя на состав Англии»

Экс-форвард Алан Ширер оценил шансы сборной в матче с Францией на .

«Англия должна быть полна уверенности в себе. Не считая первых 25-30 минут, когда возникли кое-какие проблемы и пришлось положиться на Пикфорда, она почти идеально сыграла с Сенегалом. Нужно отдать должное тренеру, принявшему правильные кадровые решения – они сработали в очередной раз.

Францию надо уважать, восхищаться ею, но бояться ее? Однозначно нет. Пусть она боится нас, пусть она смотрит на нас и думает: «Ого, вот это выбор игроков у них».

Мбаппе очень хорош, но у нас тоже есть очень хорошие атакующие игроки, которые могут не только выйти в старте, но и усилить игру в результате замены», – сказал Ширер в эфире BBC.

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