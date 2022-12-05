Защитник Польши Кэш об игре против Мбаппе: «Он мне ноги сжег. Один из лучших игроков мира»
Мэтти Кэш поделился мнением об игре против Килиана Мбаппе.
Франция обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022 (3:1). Форвард «ПСЖ» оформил дубль.
«Я провел день за просмотром видео с его игрой и знал, что это будет тяжелое испытание, но когда он получает мяч, останавливается и делает рывок, он самый быстрый из всех, кого я когда-либо видел.
И это, когда я смотрю видео, лежа в постели! В реальной жизни он мне ноги сжег, вот в чем разница. Я участвовал в паре забегов с ним, и у меня неплохо получилось. Оглядываешься через плечо, а он там.
Он просто невероятен и, пожалуй, самый сложный соперник, против которого мне приходилось играть. Сейчас он, вероятно, входит в число двух-трех лучших игроков в мире.
Я не знал, что делать: бросать его или играть плотно. Когда шел плотно, он просто разворачивался и убегал. Я сделал все, что мог. Когда мы играли один в один, думал, что справился с ним хорошо. Он ни разу не опередил меня», – сказал защитник сборной Польши и «Астон Виллы».
Мбаппе – король дворового футбола. Пусть играет как хочет
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии