Свен-Йоран Эрикссон: «Роналду не нужно в Саудовскую Аравию. Он еще может играть за клуб самого высокого уровня»

призвал не принимать предложение .

«Я не очень хорошо знаю Роналду, но если он решит продолжить играть в футбол, то очень хорошо подготовится к новому этапу карьеры. Такие футболисты, как Роналду, Месси и Ибрагимович, уже в возрасте, но очень гордые. Они не хотят уходить, если у них что-то не получается. Они хотят показать, что все еще способны на многое.

Я не стал бы говорить, что карьера Роналду завершена. Ему не нужны дополнительные деньги, ему незачем ехать в Саудовскую Аравию. Он все еще может играть в европейском клубе самого высокого уровня хотя бы полсезона», – сказал бывший главный тренер сборной Англии в интервью Boyle Sports.

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