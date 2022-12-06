Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса – у них по 17 матчей за Испанию на ЧМ

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Полузащитник Серджи Бускетс повторил рекорд по матчам за сборную Испании.

Игра против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 стала для футболиста, представляющего «Барселону», 17-й на чемпионатах мира.

Столько же лишь у двух игроков помимо него – Икера Касильяса и Серхио Рамоса.

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

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