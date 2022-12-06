Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса – у них по 17 матчей за Испанию на ЧМ

Полузащитник Серджи Бускетс повторил рекорд по матчам за сборную .

Игра против Марокко в 1/8 финала стала для футболиста, представляющего «Барселону», 17-й на чемпионатах мира.

Столько же лишь у двух игроков помимо него – и .

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

Марокко – Испания – 0:0. Асенсио, Торрес, Педри, Гави, Зиеш и Хакими играют. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ