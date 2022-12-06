Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса – у них по 17 матчей за Испанию на ЧМ
Полузащитник Серджи Бускетс повторил рекорд по матчам за сборную Испании.
Игра против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 стала для футболиста, представляющего «Барселону», 17-й на чемпионатах мира.
Столько же лишь у двух игроков помимо него – Икера Касильяса и Серхио Рамоса.
Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.
Марокко – Испания – 0:0. Асенсио, Торрес, Педри, Гави, Зиеш и Хакими играют. Онлайн-трансляция
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии