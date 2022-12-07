Симакан и «Лейпциг» продлили контракт до 2027-го. Летом защитника хотел купить «ПСЖ»

Теги ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция РБ Лейпциг Мохамед Симакан Футбол

«РБ Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с защитником Мохамедом Симаканом.

22-летний француз продлил контракт с немецким клубом до 2027 года. Предыдущий договор действовал до 2026-го.

Летом прошлого года Симакан, играющий не только в центре обороны, но и на правом фланге, перешел из «Страсбура» в «Лейпциг» за 15 млн евро.

В 60 матчах за немецкий клуб во всех турнирах он забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

В августе нынешнего года «Лейпциг» заблокировал трансфер Симакана в «ПСЖ», который видел в нем альтернативу защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

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