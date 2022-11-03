Месси, Мбаппе, Вальверде, Сане, Гримальдо и Миньоле – в сборной группового этапа ЛЧ от WhoScored. У Лео лучший балл

WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионов.

В команду отобраны футболисты с самыми высокими средними оценками на соответствующей позиции.

Вратарь: Симон Миньоле («Брюгге», 7,7 балла);

Защитники: Мохамед Симакан («Лейпциг, 7,4), Маттейс де Лигт («Бавария», 7,4), Бенжамен Павар («Бавария», 7,2), Алекс Гримальдо («Бенфика», 7,5);

Полузащитники: Лерой Сане («Бавария», 8,0), Йозуа Киммих («Бавария», 7,9), Федерико Вальверде («Реал», 7,8), («Реал», 7,8);

Нападающие: («ПСЖ», 8,2), ( , 8,1).

«Ливерпуль» и «Бавария» – самая вероятная пара, у «Реала» почти нет исключений. Расклады перед жеребьевкой 1/8 ЛЧ