Месси, Мбаппе, Вальверде, Сане, Гримальдо и Миньоле – в сборной группового этапа ЛЧ от WhoScored. У Лео лучший балл

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WhoScored представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

В команду отобраны футболисты с самыми высокими средними оценками на соответствующей позиции.

Вратарь: Симон Миньоле («Брюгге», 7,7 балла);

Защитники: Мохамед Симакан («Лейпциг, 7,4), Маттейс де Лигт («Бавария», 7,4), Бенжамен Павар («Бавария», 7,2), Алекс Гримальдо («Бенфика», 7,5);

Полузащитники: Лерой Сане («Бавария», 8,0), Йозуа Киммих («Бавария», 7,9), Федерико Вальверде («Реал», 7,8), Винисиус Жуниор («Реал», 7,8);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,2), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 8,1).

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