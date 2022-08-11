«ПСЖ» может купить защитника «Лейпцига» Симакана, если трансфер Шкриньяра сорвется. Немцы хотят не менее 40 млн евро за игрока

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Защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан может перейти в «ПСЖ»

Приоритетным вариантом парижского клуба для усиления центра обороны остается игрок «Интера» Милан Шкриньяр. Однако миланский клуб не принял предложений парижан о трансфере. 

Если купить Шкриньяра так и не получится, парижане могут попытаться осуществить трансфер Симакана. Клуб привлекает умение 22-летнего футболиста играть в схеме с тремя центральными защитниками, которая будет основной у команды Кристофа Гальтье в этом сезоне. 

«Лейпциг» купил Симакана у «Страсбура» в 2021 году за 15 миллионов евро. За продажу защитника немцы намерены получить не менее 40 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Симакан провел 28 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь

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