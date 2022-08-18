«Лейпциг» заблокировал трансфер Симакана в «ПСЖ». Мохамед был для парижан альтернативой Шкриньяру

Защитник Мохамед Симакан не сможет перейти из «Лейпцига» в «ПСЖ» этим летом.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, немецкий клуб заблокировал трансфер, поскольку считает, что теперь у него не будет достаточно времени на поиск и приобретение замены 22-летнему французу. Также свою роль сыграла травма Лукаса Клостерманна.
Симакан считался «ПСЖ» альтернативой защитнику «Интера» Милану Шкриньяру, переговоры по которому пока ни к чему не привели.
Чемпионы Франции намерены попытаться приобрести Мохамеда в следующем году.
Симакан провел в Бундеслиге 30 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.