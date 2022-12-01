«Реал» не планирует трансферов зимой. 16-летний Эндрик – возможное исключение

не планирует подписаний в ближайшее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, основной трансферной целью клуба является 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, однако он не сможет приехать в Европу до достижения совершеннолетия в 2024 году.

«Я не думаю, что мадридский «Реал» подпишет кого-то в январе, если не считать целей на будущее, вроде . Они публично заявили и подтверждают в частном порядке, что хотят продолжить работу в том же составе. Мы увидим летом или позже», – написал в колонке для Caught Offside.

16-летний Эндрик стал самым молодым автором гола в истории лиги Бразилии и отпраздновал в стиле Холанда. «Реал», «Барса» и «ПСЖ» интересуются форвардом «Палмейрас»

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