Представитель «Реала» прибыл на переговоры по 16-летнему Эндрику. Трансфер форварда «Палмейрас» в приоритете у мадридцев

нацелен на приобретение 16-летнего форварда .

По данным Marca, трансфер бразильца стал приоритетной целью менеджеров клуба. В Сан-Паулу прибыл представитель мадридцев, который еще раз оценит игру нападающего и начнет переговоры с «Палмейрас».

«Реал» не хочет терять время, опасаясь конкуренции, и стремится заключить сделку как можно скорее, несмотря на то, что до 18-летия футболист не сможет присоединиться к команде. В числе других претендентов на игрока называется .

Отступные составляют 60 млн евро. Сообщалось, что «Реал» не хочет платить больше 40 млн.

Подробно со статистикой Эндрика можно ознакомиться здесь.