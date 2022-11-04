Представитель «Реала» прибыл на переговоры по 16-летнему Эндрику. Трансфер форварда «Палмейрас» в приоритете у мадридцев
«Реал» нацелен на приобретение 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика.
По данным Marca, трансфер бразильца стал приоритетной целью менеджеров клуба. В Сан-Паулу прибыл представитель мадридцев, который еще раз оценит игру нападающего и начнет переговоры с «Палмейрас».
«Реал» не хочет терять время, опасаясь конкуренции, и стремится заключить сделку как можно скорее, несмотря на то, что до 18-летия футболист не сможет присоединиться к команде. В числе других претендентов на игрока называется «ПСЖ».
Отступные составляют 60 млн евро. Сообщалось, что «Реал» не хочет платить больше 40 млн.
Подробно со статистикой Эндрика можно ознакомиться здесь.
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